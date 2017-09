ROBITAILLE, Jeannine Renaud



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 18 septembre 2017, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Jeannine Renaud, épouse de feu monsieur Aurélien Robitaille. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil; ses enfants: Michel (Céline Bérubé), Carole (Steve Munroe), Danielle (Yvon Bergeron) et Jacques (Madeleine Fortin); ses petits-enfants: Maxime (Mélanie), Jacinthe (Marc), Jonathan (Judy), Steven (Anick), Karl (Valérie), Mathieu (Élise), Édith (Jonathan) et Sophie (Élie); ainsi que ses 13 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Aline (Marcel Bergeron), Suzanne (feu Roger Lapointe) et Lise (Eddy Caradori); ses belles-sœurs: Alice Demers (feu Jean Renaud) et Adrienne Robitaille (feu Léopold Rochon) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital du St-Sacrement pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.