LECLERC, Diane



À l'hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 24 septembre 2017, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Diane Leclerc, fille de feu monsieur Jean-Noël Leclerc et de feu madame Jeanne Ouellet. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Cap-Santé.La famille recevra les condoléancesà partir de 10 h,et de là au cimetière paroissial, sous la direction duDiane laisse dans le deuil, ses fils : Dave (Annie Drolet), Steve (Sabrina Poirier); ses petites-filles : Emmy et Maélie; Lexane; ses frères, soeurs, son beau-frère et ses belles-soeurs : Françoise, Louise (Claude Delisle), Normand (Lise Jiasson), Denise, Raynald (Ninon Denis), son oncle Léo Leclerc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués.