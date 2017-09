ROY, Maxime B.



À l'hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 23 septembre 2017, à l'âge de 32 ans, est décédé Maxime B.-Roy, fils de madame Maryse Boucher et de monsieur Clément Roy. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre ses parents Maryse et Clément; ses tantes: Priscille Boucher, Guylaine Boucher, Lise Roy et Claire Roy; ses oncles: Alain Boucher et Guy Roy (Lucie Grégoire); son cousin Louis-David Plourde (Marjan Jahan-Bakhsh); sa cousine Geneviève Plourde (Steve Bolduc) et leurs enfants Philippe et Edouard Bolduc ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les employés de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, tél. : 418-683-8666.