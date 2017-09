ST-HILAIRE, Gertrude



À son domicile, le 20 septembre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Gertrude St-Hilaire, épouse de feu monsieur Claude Roberts, fille de feu madame Rose Gagnon et de feu monsieur Okil St-Hilaire. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs : Jeannine (feu Yvon Létourneau et feu Alidor Drapeau), feu Claudette, (Raynald Gauvreau), feu Jean-Marc (France Caron), son frère Richard (Lyne Delangis); ses neveux et ses nièces : Keven St-Hilaire, Yves, Chantal et Éric Létourneau (Julie Frénette); Sylvie Gauvreau, David St-Hilaire (Maude), Dominique ST-Hilaire (Priscila); ses petits-neveux et petites-nièces : Léa St-Hilaire, Louis, Thomas, Félix, Adam, Alicia et Sabrina Létourneau, Victoria, Béatrice, Abigaël, Cédrick et Éva-Rose St-Hilaire ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami (e)s.lede 9h30 à 10 heures.L'Inhumation se fera par la suite au Mausolée du cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666 Courriel : araymond@quebec.cancer.ca Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.