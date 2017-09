GIGUÈRE, Rock-Yvon



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 23 septembre 2017, à l'âge de 78 ans, est décédé entouré de sa famille, monsieur Rock-Yvon Giguère, époux de dame Rose-Aimée Dupont. Il était le fils de feu Wilbrod Giguère et de feu dame Marie-Jeanne Lachance. Il demeurait à Saint-Tite-des-Caps. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance au, de 11h à 13h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction desOutre son épouse Rose-Aimée, il laisse dans le deuil ses enfants, ses belles-filles et ses gendres: Johanne (Marc-Aurèle Boivin), Christian (Lise Guay), Joscelin (Estelle Demers), Carole (Jean-Guy Giguère); ses petits-enfants: Maryève, Andréanne (Françis), Christophe (Marie-Ève), Étienne (Julie), Charles-Antoine, Raphaël, Jérémie et son futur arrière-petit-fils; son frère, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs: feu Vianney (Laurette Duchesne), feu Pascal (Diane Ouellet), Antonin (feu Mariette Verreault), Candide (Denis Paradis) et il était le frère de feu Lorraine (feu Yvon Guérin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dupont: feu Jules-Aimé (Véronique Labrecque), Henri, Hélène (feu Clément Racine), Mariette (feu Armand Blouin), Donat (Pierrette Verreault), Véronique (feu Normand L'Heureux), Angéline (Jean-Pierre Paré), Yvon (Lise Bolduc), et il était le beau-frère de feu Normand. Il laisse également dans le deuil plusieurs tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Sillery (Québec) G1S 3G3 et/ou à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0.