LEBEL, Florien C.



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 18 septembre 2017, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Florien C. Lebel, époux de feu madame Armandine Chabot, fils de madame Thérèse Deschamps et de feu monsieur Berthol Lebel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 29 septembre 2017 de 18h à 21h etde 9h à 10h30.L'inhumation se fera au Mausolée François-de-Laval du Cimetière Belmont. Il laisse dans le deuil son fils Charles (Vicky Pomerleau), sa fille Charlene ainsi que sa petite-fille Vanessa. Il était le grand frère de Louiselle (feu Ovila Lemieux), feu Réjean (Huguette Leblond), feu Viateur (Fleurette Fournier), feu Gervais (Marie Tellier), Francine, Nicole et Berthier Ouellet (Guylaine Préseault). Il était le beau-frère de feu Camil, feu Bertrand, Jeanne d'Arc (Edgar Mallet), feu Richard (feu Laurette Shink), feu Vincent (Paula Poulin), Viateur (Lise Roy), Françoise (Charles-Henri Morin), Marguerite (feu Robert St-Pierre), Raymonde (Roland Gagné), Pauline (Ghislain Turgeon), Huguette (Ghislain Guay), Marcelle (Gaétan Boissonneault); ainsi que plusieurs nièces, neveux, parents et amis(es). La famille désire remercier les médecins et le personnel de l'unité de pneumologie, de l'unité de cancérologie pulmonaire ainsi que de l'unité des soins palliatifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les très bons soins, leur bienveillance et leur grande gentillesse envers Florien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Site web : www.fondation-iucpq.org (des formulaires seront disponibles sur place) ou à la fondation Cancer de la prostate Canada, site web : www.prostatecancer.ca ou par des offrandes de messes.