FORTIER, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 septembre 2017, à l'âge de 61 ans, est décédé M. André Fortier, fils de feu M. Olivier Fortier et de dame Lucienne Morin. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.Il laisse dans le deuil outre sa mère, ses fils: Jérôme (Johanne Dubé), Vincent (Geneviève Morneault); ses petits-fils Maxime-Olivier Fortier et Nathan Dubé Fortier. Il laisse également dans le deuil ses sœurs:Lucie, Hélène (Jocelyn Perreault); ses neveux: Sébastien et Michaël Perreault, sans oublier Maxime Marceau; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél. 418 683-8666