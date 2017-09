CURODEAU, Jeanne-D'arc



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 20 septembre 2017, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédée madame Jeanne-d'Arc Curodeau, fille de feu Edouard Curodeau et de feu Délia Côté. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. L'ont précédée ses soeurs et son frère : feu Georgette, feu Délia, feu Irène et feu Adélard (feu Rose); ses nièces et son neveu: feu Rita, feu Jeanne, feu Marcel et feu Eva. Elle laisse dans le deuil son amie madame Lucille Lemelin; ainsi que ses autres parents et ami(e)s.le dimanche 1er octobre à compter de 10h.