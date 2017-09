LECLERC, Ginette



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 19 septembre 2017, à l'âge de 69 ans et 4 mois, est décédée madame Ginette Leclerc, épouse de monsieur Martin Vachon, fille de feu madame Rose-Aimée Labadie et de feu monsieur Joachim Leclerc. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres au, de 11h à 14h.Outre son époux, monsieur Martin Vachon, elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin Drolet (Hélène Béland) et Julie Drolet; ses petits-enfants: Maxime Drolet, Mathieu Drolet et Josiane Desjardins; ses soeurs: Céline (Léo Gobeil), Sylvie (Salvador Lopez) et Martine (Richard Desnoyers); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Vachon: Camille Carrier (Pierre Cossette), Julie Vachon (Richard Lafrance) et Lucie Vachon (René Vézina) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel du centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins prodigués.