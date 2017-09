VILLENEUVE, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 21 septembre 2017, à l'âge de 74 ans 4 mois, est décédé monsieur Pierre Villeneuve, époux de dame Francine Huot. Né à Charlesbourg, le 9 mai 1943, il était le fils de feu dame Valentine Boudreau et de feu monsieur Joseph Eugène Villeneuve. Il demeurait à Québec, arr. Beauport., où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9 h. Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles en ce même jour. Monsieur Villeneuve laisse dans le deuil son épouse Francine Huot; son fils Éric Villeneuve; sa fille Marie-Josée Villeneuve; ses petits-enfants: Jérémie et Justine; ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Monique Villeneuve, Louisette Villeneuve (Jean-Louis Carmichael), Denise Larouche (feu Benoit Villeneuve), Claude Huot (Micheline Laporte), Sylvie Huot, Johanne Huot (Luc Godin); son filleul Guillaume Huot; sa filleule Mélanie Dubé ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Pierre était également le frère de feu Clément Villeneuve (feu Andrée Labbé). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.fmcoeur.qc.ca, Tél. : 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de