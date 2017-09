LACHANCE, Rita



Au CHSLD Yvonne-Sylvain, Québec, le 16 septembre 2017, à l'âge de 98 ans 8 mois, est décédée dame Rita Lachance, épouse de feu monsieur Henri Lachance. Née à St-Joachim, le 27 décembre 1918, elle était la fille de feu dame Ezilda Lessard et de feu monsieur Joseph Lachance. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront déposées au cimetière de Beaupré à une date ultérieure. Madame Lachance laisse dans le deuil ses chers enfants: feu Richard, Céline, François (Kathleen Whalen); sa petite-fille Christine Pouliot; son frère et ses sœurs: feu Germaine (feu Ernest Landry), feu Lucile (feu Armand Tremblay), feu Fernande, feu Lionel (Huguette Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu René Lachance (feu Rose Thériault), feu Gabriel Lachance (Thérèse Febvet), feu Diane Lachance (feu Victor-Aimé Pépin), feu Antoinette Lachance (feu Jean-Charles Boily), Jean-Paul Lachance (Marie-Ange Côté), feu Robert Lachance (Édith Hallé), Juliette Lachance (feu Jacques Collin), Gertrude Lachance (Jean-Paul Hamel), feu Imelda Lachance (Jean-Raymond Sanfaçon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du centre Yvonne-Sylvain de même que le Dr Michel Robitaille pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, Tél. : 418-524-2626, Site : www.gilleskegle.org. Les funérailles sont sous la direction de