CHAMBERLAND, Marcel



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 septembre 2017, à l'âge de 97 ans, par une magnifique journée chaude et ensoleillée, mon papa Marcel Chamberland de la 2ième génération des Meubles Chamberland, est parti rejoindre ma maman Jeanne Roy ainsi que ses parents Edouard, sa mère Alexina Bolduc et ses 2 sœurs Cécile et Thérèse. Laissant derrière lui sa fille Renée (Jean-Paul Nadeau), sa belle-sœur Sr Lorette Roy, sa tante Flore; son filleul Pierre, ainsi que plusieurs parents et amis. De la famille Chamberland, Nestor Chamberland, Véronique Vézina, Réal et Clarisse Morin, Rose-Emma, Germain, Lorette et Jacqueline Nicole ainsi que leur famille. Du côté Bolduc, Rita Pinard, Suzanne Bolduc, Jeanne Bolduc Manning, Louise Bolduc ainsi que ses cousins qu'il a toujours considéré comme ses frères Charles, Francis, Marcel et André. Et plusieurs neveux et nièces de la famille de ma mère ainsi que les membres de la famille Nadeau. Ses grands amis Maurice, Laval et Alphonse, son petit-cousin Denis Bolduc, sa grande amie Mme Marie-Claire Pouliot ainsi que Mme Thérèse Lacroix. Aussi, un grand merci à tous ceux qui ont aidé mon père durant la dernière période de sa vie René Amyot, Ginette Fournier. Rachel Gagnon, Diane Gauthier, Jacynthe Fortier, Jeannette Asselin Fradet, Denyse Fortier, Line Nadeau ainsi que M. Mme Denis Carrier, M. Mme Orence Mercier, M. Mme Gaston Boivin, les membres du CLSC, de la Coop et du personnel du 3ième étage de l'Hôpital de Montmagny. Et un merci spécial au Dr Christian Mercier pour son grand dévouement envers mon père durant toutes ces années. Nous vous accueillerons pour célébrer la vie de mon pèreauà compter de midi. Par la suite,et de là, au cimetière paroissial.