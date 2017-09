SOUCY, Marie

À l'Hôpital de Gatineau, le 14 septembre 2017, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Marie Soucy, épouse de feu monsieur Jean-Luc Mimeault. Elle demeurait à Gatineau, (autrefois de Beauport).et de là au cimetière paroissial, rue Wilbrod Robert. Madame Soucy laisse dans le deuil son fils Jocelyn Mimeault (Donna Kuechle); sa sœur Monique (feu Guy Bergeron et feu Guy Michaud); ses belles-sœurs: Rollande Michaud (feu Guy Soucy) et Margot Gaudeau (feu Georges Mimeault) ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Elle était aussi la sœur de feu: François (feu Jacqueline Paquet), Jean-Louis (feu Jeanne Thiboutot), Marguerite (feu Albert Thivierge), Gilberte (feu Georges Cornell), Léonide (feu Georges Dufresne), Géraldine (feu J.E. Prudhomme), Paul Soucy (feu Mariette Cantin), Zénon (feu Joséphine St-Hilaire). Elle était aussi la belle-sœur de feu: Louis Mimeault (feu Thérèse Fortier), Marcel Mimeault (feu Simonne Côté), Gaby Mimeault (feu Rita Ross), Marguerite Mimeault (feu Charles Rioux et feu Luc Bélanger), Alexina Mimeault (feu Roland Martin), Thérèse Mimeault (feu Cyprien Bernier), Bertha Mimeault (feu Raymond Béchard). La famille tient à remercier la Dre Guylaine Tessier et toute l'équipe médicale et celle des préposés du 5e étage nord, de l'Hôpital de Gatineau pour leur professionnalisme et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201,Québec, Qc, G1S 3G3. www.societealzheimerdequebec.com. La direction des funérailles a été confiée à la maison