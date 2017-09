À propos des relations belle-mère|belle-fille

Dès notre naissance, on est, malheureusement ou heureusement, confrontés aux tempéraments et aux caractères divers de ceux qui nous entourent et de ceux que nous croisons dans nos divers milieux d’évolution. C’est notre lot d’être humain, personne n’y échappe. Pourquoi alors nous en faisons-nous autant avec les « je t’aime » ou les « je t’aime pas » qui nous sont attribués par les uns et les autres? Ne pensez-vous pas qu’on devrait s’appliquer quotidiennement à composer avec la vie en utilisant le « je m’en foutisme »?

C.B.

Dans mon livre à moi, ce serait mission impossible. Je ne dis pas que je réussis à aimer tout le monde que je côtoie. Certains me sont plus agréables que d’autres. Mais je privilégierai toujours la rencontre empathique, même si le résultat est mitigé, au « faire comme si l’autre n’existait pas ».