DION, Lucille Gimaiel



Au Centre d'hébergement Alphonse- Bonenfant, le 21 septembre 2017, entourée de ses proches, est décédée à l'âge de 94 ans et 11 mois, dame Lucille Gimaiel, épouse de feu Henri Dion. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil son fils André; ses petites-filles: Isabelle (William Demers) et Pascale (Yan Bouchard) ainsi que leur mère, Michèle Grenier; son arrière-petit-fils, Eliot; ses sœurs: feu Gertrude (feu Gaston LeBel), feu Marcelle (feu Paul Paré) et son frère, Jean-Guy; sa belle-sœur, Denyse Dion (feu Paul-Émil Pelletier); ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Remerciements sincères et particuliers au personnel du Centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant pour les soins apportés ainsi que leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294.