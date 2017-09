ROUSSEAU, Estelle Juneau



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 19 septembre 2017, à l'âge de 90 ans et neuf mois, est décédée madame Estelle Juneau, épouse de monsieur Roland Rousseau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 29 septembre de 19h à 21h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera au cimetière paroissial, rue Wilbrod Robert. Madame Juneau laisse dans le deuil son époux monsieur Roland Rousseau, ses enfants : Serge (Annie Garcia), Georges (Line Thibault), Christian (Lucie Garant) et Hélène (Robert Morrissette) ; ses petits-enfants : Dérick et Myriam, Gabriel et François, Marie-Claude, Frédéric et Maxim, Kim et Annie ; ses arrière-petits-enfants : Léa et Maïa, Charlie et Olivier, Stanislas et Nina-Odessa ; sa sœur Nicole (Jean-Paul Théberge), ses belles-sœurs Claudette Lambert (feu Georges-Henri Juneau), Lilianne, (feu Marc Rousseau), ses beaux-frères Constant Rousseau et Jacques Mercier (feu Réjeanne Rousseau), les membres de la famille Lévesque et de la famille Lemelin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, voisins et ami(e)s.La famille tient à remercier la Dre Katleen Lefrançois et la Dre Julie Lanouette, le personnel de la résidence le Havre du Trait-Carré ainsi que l'équipe de l'unité de cardiologie de l'Hôpital St-François d'Assise pour le support et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, QC G1S 3G3www.societealzheimerdequebec.com ou par un envoi de fleur en pot plutôt que des fleurs coupées que nous pourrons conserver longtemps en souvenir.