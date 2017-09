COUTURE, Jeannine Jacques



Au CHSLD Champlain Chanoine-Audet, le 29 août 2017, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Jeannine Jacques, épouse de feu monsieur Richard Couture, fille de feu monsieur Wilfrid Jacques et de feu madame Marie-Anne Côté. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Guy Roberge), Line (Léo Couture), Carole (Brian Rhéaume) et Mario (Claire Nadeau); ses petits-enfants : Jonathan, Johanne, Jimmy, David, Katrine, Maxime, Mélissa, Myriame et ses onze arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : Monique (feu Yvon Arsenault), Pierrette (feu Râoul Arsenault), feu Marguerite, feu Jeannette, feu Roger, feu Gaston, feu André, feu Jean-Marie, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier les gens qui ont aimée et cajolée notre mère comme si c'était la leur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10h.