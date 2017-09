CANTIN, Marc-André



À Lévis, le 19 septembre 2017, à l'âge de 70 ans et 4 mois, est décédé monsieur Marc-André Cantin, fils de feu madame Jeanne-d'Arc St-Laurent et de feu monsieur Gérard Cantin. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses fils: Mathieu (Anne Bourdages) et Guillaume; ses petits-enfants: Danaée, Éloi, Alizée et Clarence; ses frères et sœurs: feu Claude, feu Lise, Huguette, Réjeanne, Danyèle et leurs conjoint(e)s, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s ainsi que sa famille politique. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, téléphone : 418 657-5334, site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.