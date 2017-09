CARRIER, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 19 septembre 2017, à l'âge de 64 ans 7 mois, est décédé monsieur Michel Carrier, fils de feu dame Oréa Bibeau et de feu monsieur Édouard Carrier. Né à Québec, le 18 février 1953, il y demeurait toujours. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Monsieur Carrier laisse dans le deuil son fils Jonathan Vézina-Carrier (Claudia Morency) et sa mère Marie-Claude Vézina (Steeve Cantin); sa fille Roxanne Bureau (Carl Thibodeau); son petits-fils Malyk; ses grands ami(e)s : Ginette St-Pierre (Richard Blouin), Jacques Lafontaine, Yves Saillant, Serge Leclerc, Céline Vézina (Alain Lelièvre) et plusieurs autres ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec de même que Corinne Gagnon et Manon Bélanger pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de