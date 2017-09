PAQUIN, Jules



À l'hôpital régional de Portneuf, le 25 septembre 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jules Paquin, époux de feu dame Rita Jacob, fils de feu monsieur Laurent Paquin et de feu dame Émérentia Mathieu. Il demeurait à Saint-Gilbert. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h 30,en présence des cendres. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Paquin laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Camille Marcotte), Jean-Marc (Carole Lesage), Pierre (Marlène Paquet) et François (Anne Marcotte); ses petits-enfants: Catherine (Raymond Voyer), Nicolas (Audrey Blouin), Jean-Philippe (Laurence Fortin), Émilie (Guillaume Trudel), Laurie, Félix, Alexandre (Mariane Hamelin), Roxanne (André Jr Gélinas) et Kathy; ses arrière-petits-enfants: Raphaël, Aurélie, Alexis, Adam et Vincent; ses frères et sœurs: Julienne (Maurice Sauvageau), Roméo (Jeannine Gauthier), Robert (Noëlla Toutant), Gisèle (Vincent Trottier), Jeannette (Réjean Gauthier), Réjean (Lorraine Sénéchal), Nicole (Gérard Therrien), Gemma (Robert Germain), Michel (Louise Keatchie), Denis (Jacinthe Jolette) et France; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Jacob: feu Mariette (feu Wallace Brouillette), feu Marcelle (feu Charlemagne Bronsard), André (feu Marilène Léveillé) , Jean (Suzanne Mathon), Marie (Robert St-Arnaud), Louison (feu Nicole Veillette) et feu Denis. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.