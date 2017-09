BOUCHER, André



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 22 septembre 2017, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé monsieur André Boucher, époux de madame Micheline Gravel, fils de feu dame Anita Parent et de feu monsieur Paul Boucher. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres auL'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse: Micheline Gravel; ses filles adorées: Nathalie (Réjean Veilleux) et Kathleen ; son petit-fils: Félix-Antoine; son frère: Gilles (Jacqueline Ferland); son neveu et ses nièces; ainsi que ses cousins, cousines et ami(e)s. André était un membre-fondateur de la Société Numismatique de Québec, membre no.5. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs et de la médecine interne de l'Hôpital Laval. Un Merci aux Dr Claude Garceau et Dr Isabelle Labonté pour leur professionnalisme et dévouement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999. Courriel : info@fondation-iucpq.org. Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.