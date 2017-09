BERNIER, Isabelle



Le 10 septembre 2017, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Isabelle Bernier, conjointe de monsieur Claude Proulx, fille de feu madame Irma Shanahan et de feu monsieur Jean-Jacques Bernier. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont (701, Avenue Nérée-Tremblay, Ville de Québec, QC G1N 4R8), le mercredi 4 octobre 2017, à 13h30. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Claude, ses soeurs : Diane (feu Gérard Poulin), feu Micheline (Gabriel Cayer), Renée (Michel Vaillancourt); ses frères : feu Yves (Monique Brideau) et André (Lucie St-Amand); ses neveux et nièce : Michel Poulin (Carole Tapp), Denys Cayer (Chantale Simard) et Francyne Cayer; sa petite-nièce Rosalie; ses petits-neveux : Pierrick et Fabrice Cayer; ainsi que plusieurs proches parents, ex-collègues et nombreux amis (es).