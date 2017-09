Congestion autour du Centre Vidéotron: la Ville admet qu’il y a eu des «lacunes»

Manque d’employés aux guérites, pas assez de policiers, météo capricieuse, navette moins populaire: les raisons sont multiples pour expliquer le cafouillage à l’entrée du Centre Vidéotron, mercredi soir, mais «ce n’est pas une excuse» pour autant, a reconnu la Ville.



Envoyé au front par le maire Régis Labeaume pour répondre aux journalistes en fin de journée, le vice-président du comité exécutif Jonatan Julien ne s’est pas défilé et a reconnu d’emblée les «lacunes» qui sont à l’origine d’un bouchon monstre aux abords de l’amphithéâtre en début de soirée, notamment sur Laurentienne et Soumande.



Plusieurs amateurs de hockey ont raté le début du match entre le CH et l’équipe B – ou C – des Maple Leafs, coincés dans leur voiture, victimes d’une file d’attente interminable pour entrer dans le stationnement du Centre Vidéotron.



Habituellement, pour un événement de cette envergure, on attend en moyenne 2 700 véhicules. Il y en a eu 1 000 de plus que prévu. «Naturellement, avec la pluie abondante, les gens se sont dirigés massivement au stationnement. Ça n’excuse pas que ça ait pris 40 minutes de Soumande jusqu’à l’entrée», a-t-il réagi, déplorant cet incident «malheureux».



Manque d'«agilité»

M. Julien exige plus «d’agilité» pour s’adapter aux imprévus. Selon lui, les employés à la guérite auraient eu besoin de renfort – des employés sur le terrain avec un imperméable – pour accélérer le paiement. Il n’y avait pas assez de policiers non plus pour faire la circulation.



«Je ne cherche pas d’excuses. On va apporter des correctifs suite à l’analyse. Je m’attends à ce que M. Bernard (le grand patron d’ExpoCité) et QMI trouvent des solutions plus robustes pour le futur», a-t-il promis.

Les problèmes de circulation aux abords du Centre Vidéotron ont défrayé la manchette à plusieurs reprises depuis son inauguration en 2015. La Ville a notamment aménagé une passerelle piétonnière au-dessus de la bretelle de l'autoroute Laurentienne, à la hauteur de la rue Soumande, pour éviter aux nombreux piétons qui se stationnent à Place Fleur de Lys d'interférer avec les voitures.