De toute beauté

Nous l’avions écrit. La saison automnale, 2017 sera sans contredit l’une des plus foisonnantes, peu importe le marasme, qui règne en ce moment. Lauréate, du prix Thelonious Monk en 2010 pour la partie vocale, la jeune chanteuse Cécile McLorin Salvant, de père haïtien et de mère guadeloupéenne cultive la note bleue, avec une infinie patience.

Pour ceux et celles qui l’auraient entendu lors de ses derniers passages au Festival international de jazz, la surprise fut agréable, tout comme le timbre de voix qui annonçait de beaux jours. En ce mois d’octobre, elle soumet une nouveauté double qui fera votre bonheur. Enregistré devant public au Village Vanguard, dans le courant du mois de septembre 2016, elle a réuni sa section rythmique (Aaron Diehl, pianiste, Paul Sikine, contrebassiste et Laurence Leathers, batteur), plus un quatuor cordes, soit le Catalyst Quartet.

Sans jamais tomber dans « la guimauve », le jazz et les cordes apportent parfois de curieux mélanges, elle livre une performance remarquable, tout en nuances. Entre la Sarah Vaughan des jeunes années, et la sous-estimée Carmen Mc Rae, les standards défilent .

Utilisant sa voix comme un instrument, passant du grave à l’aigu sans aucune difficulté, elle module ses phrases, tout en faisant corps avec des musiciens et les cordes. Certainement dynamisé par le public, ce double tour de chant devrait trouver une niche dans toutes les chaumières.