Défi OcSobre: se mettre dans la peau d’adolescents luttant contre diverses dépendances

Un mois pour traiter toute mauvaise habitude, c'est le défi que lancent les centres Le Grand Chemin de Saint-Célestin – près de Trois-Rivières –, Montréal et Québec.

«OcSobre, c'est notre campagne majeure de financement», a expliqué jeudi le directeur général David Laplante, dont l’organisme aide chaque année 275 adolescents qui luttent contre la toxicomanie, le jeu excessif ou la cyberdépendance.

Réduire son temps sur les réseaux sociaux ou ne plus manger de chocolat pour un mois. Peu importe la mauvaise habitude des gens, il est possible d'être solidaire avec les jeunes qui font le choix de l'abstinence et de la sobriété en s'inscrivant au Défi OcSobre.

Une façon ludique de se mettre dans la peau des adolescents qui, comme Simon Lessard, voulait vaincre sa dépendance aux drogues. En 2016, il a réussi une thérapie de deux mois au centre Le Grand Chemin de Saint-Célestin.

«C'était difficile, les 10 premiers jours je voulais partir. Mais après, j'ai décidé de rester et tout a passé vite. Quand tu participes à OcSobre, c'est comme faire une thérapie comme nous. On veut s'en sortir, mais c'est dur».

Depuis un an, Simon Lessard épaule les jeunes qui traversent la même épreuve.

L'an dernier, le Défi OcSobre a permis de récolter 125 000 $. Les campagnes de financement permettent depuis 28 ans d'offrir le service gratuitement et d'aider les jeunes de 12 à 17 ans à contrer le décrochage scolaire, la délinquance juvénile, la violence et le suicide.

«Il y a une trentaine de jeunes présentement dans nos centres. Ils ont décidé aujourd'hui d'arrêter leur consommation, leur dépendance, pour une durée de deux mois jusqu’à une vie complète», a raconté le directeur général David Laplante.