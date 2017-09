«Dernier souffle» de l’ÉI à Raqa

Chasser les derniers combattants du groupe État islamique (ÉI) de Raqa sera difficile mais les jihadistes se battent actuellement jusqu’au «dernier souffle» dans leur ex-«capitale» en Syrie, a affirmé à l’AFP un commandant de la coalition internationale dirigée par Washington.

«C’est un combat difficile. Il y a beaucoup de combattants étrangers (de l’ÉI) qui ne veulent pas abandonner et ont l’intention de se battre avec acharnement», a souligné ce commandant qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat.

Après des mois de combats, les Forces démocratiques syriennes (FDS) --une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par les États-Unis-- acculent dans une poche les derniers jihadistes encore présents à Raqa (nord).

«Ils sont isolés dans cette petite section restante mais ne sont pas isolés tous seuls», des civils se trouvant pris au piège parmi eux, a indiqué le commandant depuis un camp de la coalition près de Kobané, dans le nord syrien.

Encerclés, les combattants de l’ÉI risquent maintenant de se battre jusqu’à «leur dernier souffle» mais un retrait négocié ne serait pas acceptable, a prévenu ce responsable en charge des opérations de soutien et conseil aux FDS.

«L’ennemi à Raqa doit se rendre ou être anéanti à Raqa, parce que s’ils (les jihadistes) réussissent à fuir, ils trouveront un moyen de rejoindre l’Europe ou les pays voisins, ou de mener des attaques à l’extérieur de la Syrie», a ajouté le commandant.

Depuis sa prise par l’ÉI en 2014, Raqa faisait office de «capitale» syrienne de facto du groupe jihadiste sur les territoires conquis entre l’Irak et la Syrie. La ville était le théâtre des pires atrocités commises par les jihadistes.

Nous irons à Mayadine

Aujourd’hui, la coalition pense que les principales décisions de l’ÉI sont prises dans la ville stratégique de Mayadine plus à l’est, leur prochaine cible.

«Nous irons à Mayadine. Il y a là-bas beaucoup de personnes qui préparent des attaques à l’étranger, sur nos terres, sur les terres de la coalition, nous ne pouvons donc pas permettre (que Mayadine) reste un sanctuaire de l’ÉI», a affirmé le commandant.

La ville se trouve dans la riche province pétrolière de Deir Ezzor où les FDS et les troupes gouvernementales soutenues par la Russie mènent des offensives distinctes contre l’ÉI des deux côtés du fleuve Euphrate.

Une «ligne de déconfliction» a été établie pour éviter les incidents entre les différents acteurs engagés dans Deir Ezzor mais les FDS ont accusé à deux reprises la Russie et le régime d’avoir mené des raids sur leurs combattants dans la province.

Interrogé sur les conséquences de deux offensives rivales des FDS et des forces du régime de Damas sur Mayadine, le commandant de la coalition a indiqué qu’elles pourraient être «chaotiques mais ne le sont pas (encore)».

«Si Mayadine est comme Deir Ezzor, avec les deux forces de deux côtés, nous tracerons une ligne de déconfliction très rapprochée. Si l’un d’entre nous arrive en premier, l’affaire est claire», a-t-il signalé.

La coalition soutient les opérations FDS à Raqa et Deir Ezzor par des frappes aériennes, des conseillers sur le terrain et des armes.

Déclenché par la répression de manifestations prodémocratie et opposant initialement armée et rebelles syriens, le conflit en Syrie s’est complexifié au fil des ans avec l’implication d’autres protagonistes, d’acteurs régionaux et internationaux et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé. Il a fait plus de 330 000 morts et des millions de déplacés.