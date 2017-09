RHEAULT, Roger



À la Résidence Mont-Champagnat, le 17 septembre 2017, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédé monsieur Roger Rheault, époux de feu madame Georgette Simard, il était le fils de feu Conrad Rheault et de feu Auréa Provencher. Natif de Princeville en Estrie, Il a demeuré principalement à Saguenay arrondissement de Jonquière et à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 8h à 11h.La mise en niche des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Clairette, Claude, Jocelyne, Michel, Gervais (Danielle Tremblay), Rachel, Gilles (Brigitte Émond), Laurent (Lily Girard), Yvan, Hélène (Denise Boucher), Louise (Barbara Wall), Martin, Paul et Édith (François Bergeron); ses seize petits-enfants: Raphaël, Guillaume, Olivier, Héliane, Mathieu (Émilie Fortin), Gabriel, Benoît, Jean-Guillaume, François, Sophie, Hubert, Antoine, Hadrien, Thomas, Marilou, Mikaëlle et ses arrière-petites-filles: Jade, Chloé, Arielle et Béatrice; sa sœur Rollande des Sœurs Grises; son frère feu Jules-Henri (Jeanne-d'Arc Filion); son beau-frère Gérard Simard (Mariel Matzuk); ses nombreux neveux, nièces et plusieurs ami(e)s et connaissances le garderont dans leurs souvenirs. Il est allé rejoindre, outre son épouse, ses enfants Joseph (7 jours) et Alain (24 ans); sa soeur Annette et ses frères Richard (Jeannine Houle) et Maurice. La famille remercie le personnel de la Résidence Mont-Champagnat à Château-Richer pour les bons soins prodigués et elle suggère de ne pas apporter de fleurs.