MARTIN, Claire Dubois



Paisiblement à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 septembre 2017, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Claire Dubois, épouse de feu monsieur Émile Martin, fille de feu monsieur Armand Dubois et de feu madame Hélèna Boily. Elle demeurait à Lévis.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Mariette Bérubé), Hélène (Paul Bernier), Richard (Thérèse Roy), Jean-François, Guy (Linda Gauthier) et Véronique (Cathy Hay); ses petits-enfants: Frédéric (Seynabou Diop), Guillaume (Alicia Laso), Émilie (Jean-Marc Daoust), David (Amélie Dussault), Maxime, Marie-Christine (Olivier Langevin), Catherine (Michel Gagnon), Jérome (Jessy Grenier) et Charles; ses quatorze arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Émile, sa fille Thérèse ainsi que ses frères et sœurs. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. : 418-683-8666 (www.cancer.ca).