GODIN, Marc



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 septembre 2017, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Marc Godin, fils de feu monsieur André Godin et de feu madame Madeleine Berthiaume. Il demeurait à Donnacona (Les Écureuils). La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h, suivi d'Marc laisse dans le deuil ses enfants : Patrice (Steve Ménard), Annie (Alain Giroux); ses petits-fils: Luka et Nathan; la mère de ses enfants Carole Germain; ses frères, soeurs, son beau-frère et sa belle-soeur : Jeannine, Huguette (André Paquin), Luc (Linda Légaré), feu Daniel; sa tante Rita Godin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à l'Association de paralysie cérébrale du Québec, 870, Curé St-Georges, Bureau 213, St-Jean-sur-Richelieu, Qc, J2X 2Z8 ou en ligne au http://paralysiecerebrale.com/dons/