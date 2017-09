SAVARD, Fernand



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 septembre 2017, à l'âge de 82 ans et 3 mois, est décédé monsieur Fernand Savard, époux de madame Marielle Lachance, fils de feu madame Germaine Boivin et de feu monsieur Gabriel Savard. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil outre son épouse Marielle, ses enfants : Sylvie, feu Sylvain, Hélène (feu Jacques Beaulieu), Nancy et Gino; ses petits-enfants : Cindy, Maxime, Jessyca, Samuel, Bianca, Yannick, Johanie et Pierre-Alexandre; ses treize arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : Benoît (Rosette Simard), feu Adélard (Annette Lavoie), Élias (Réjeanne Lavoie), feu Yvonne (feu Lucien Tremblay), Mariette (Raymond Tremblay), Jacqueline (feu Rolland Richard), Marie-Anna (Réjean Tremblay), Colette (Richard Harvey), Ginette (feu Pierre Dufour), Paul (Denise Lavoie), Claude, Claudette (feu Marcel Caron), Mario (son amie Christiane), Michel (Mona Côté) et Gaétanne (Jean Lavoie); ses beaux-frères et belles-soeurs Lachance : Thérèse (feu Raoul Duchesne), feu Raymond (Olivette Morency), Laurent (feu Yvette Bouchard), Réal (Lise Jobidon), Léonce (Colette Bouchard), feu Viateur, feu Georgette (feu Gaston Lessard), Rosaire (Claire Bourget), Yves (Dominique Bourget) et Rémi (Lisette Poulin); son grand ami André Malais, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis (es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer : tél. : 514-255-5151 site web : www.cancer.ca . Des formulaires de dons seront disponibles sur place.