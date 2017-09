Gaspésie-Montréal sur un cheval aveugle

PORT-DANIEL-GASCONS | Un couple d’artistes entend franchir la distance entre la Gaspésie et Montréal à dos de chevaux, dont l’un est aveugle et l’autre présente une bosse sur la bouche, ce qui fait qu’il doit être monté sans mors.

Sandra Bessette et Zack Hunt avancent en moyenne d’une vingtaine de kilomètres par jour pour, entre autres, démontrer qu’un cheval qui présente un handicap n’a pas à être mis de côté et est encore fonctionnel.

« Les gens sont tellement gentils. C’est un voyage plus humain qu’équestre », dit Sandra Bessette.

Sur leur passage, les chevaux sont rassasiés par les pommes et les carottes de jardin qu’on leur offre.

Handicaps

Ils sont hébergés dans différentes écuries, ce qui fait qu’ils n’ont jamais eu à attacher leurs chevaux Abby et Hazal à un arbre.

Ils en profitent aussi pour faire la promotion de leur Spectacle Oasys, qui allie cirque et tours équestres.

Sandra Bessette, une cochère-guide à Québec, chevauche Hazal, un animal de 6 ans qui présente une grosse bosse sur la bouche qui l’empêche d’être monté avec un mors. Elle ne le tient qu’avec une corde accrochée à son nez.

« Mais on y va avec de la douceur. Je me sens plus en sécurité sur lui pas de mors que sur n’importe quel cheval avec un mors », soutient la dame.

Zack Hunt, son ami de cœur qui est malentendant et qui porte des prothèses auditives, est les yeux d’Abby, un cheval calme et aveugle âgé de 15 ans.

Il le dirige grâce à certains mots, comme « hop » s’il y a une chaîne de trottoir ou avec le mot « doucement » dit sur un ton léger pour un passage plus étroit.

Quotidien

Le couple se promène à cheval légalement sur la route. Leurs principaux ennemis sont le brouillard, les accotements plus étroits et le bruit incessant de la route 132.

Ils voyagent avec le strict minimum, dont leur tente et des sacs pour ramasser les besoins de leurs bêtes.

« Ce n’est pas parce que le cheval a une bosse ou est aveugle qu’on ne peut rien faire avec lui. On préfère utiliser le terme différent plutôt que handicapé parce que, justement, ils ne sont pas restreints dans ce qu’ils font », croit Sandra Bessette.

Le couple a quitté Grande-Rivière le 5 septembre et veut arriver à Montréal au début de novembre.