Hollywood pleure Hugh Hefner

La mort de Hugh Hefner a créé une onde de choc à Hollywood. Les heures suivant l’annonce de son décès, les stars ont été nombreuses à se tourner vers les réseaux sociaux pour rendre hommage au fondateur du célèbre magazine américain Playboy.

« C’est grâce à toi que je suis qui je suis », a témoigné Pamela Anderson sur son compte Instagram. Une vidéo d’elle, en larmes et visiblement éprouvée, accompagnait la longue missive.

« Merci d’avoir fait de ce monde un meilleur endroit. Un endroit plus libre et plus sexy », y ajoute la star qui a orné la page frontispice de Playboy pour la première fois en 1989.

Hugh Hefner est décédé de causes naturelles, mercredi soir, dans son domicile de Beverly Hills à 91 ans.

Sept décennies

De Farrah Fawcett à Samantha Fox, en passant par Kim Basinger, Ursula Andress et Sharon Stone, Hugh Hefner a déshabillé certaines des plus grandes stars dans les pages de sa publication mensuelle, et ce, durant sept décennies.

« Hugh Hefner était un géant dans le monde de la publication, du journalisme, de la liberté d’expression et des droits civils », souligne sur Twitter l’animateur américain Larry King.

« On se souviendra de lui comme la légende hollywoodienne ayant le plus profité de la vie », a quant à lui gazouillé Ryan Seacrest.

La mannequin Cindy Crawford, ayant apparu à plus d’une reprise dans les pages de Playboy, a pour sa part décrit Hugh Hefner comme une « icône américaine » et un « véritable pionnier en matière de culture populaire » sur son compte Instagram.

Nudité frontale

À son apogée, au début des années 1970, Playboy s’écoulait à plus de sept millions d’exemplaires chaque mois. En mars 2016, le magazine a arrêté de publier des photos montrant de la nudité frontale complète, mais Hugh Hefner et son équipe sont revenus sur leur décision un an plus tard.