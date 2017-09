La chasse aux trafiquants est ouverte

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dit mettre tout en œuvre pour enrayer le fléau du fentanyl qui frappe la métropole depuis quelques mois. Le Journal révélait jeudi l’histoire tragique d’Yves Faucher, un héros de Lac-Mégantic qui est mort quatre ans plus tard dans l’indifférence aux côtés de son frère, tous deux foudroyés par une surdose de fentanyl. Cinq individus soupçonnés de leur avoir vendu de l’héroïne contaminée au fentanyl ont été arrêtés peu de temps après leur décès. Pendant une journée complète, notre Bureau d’enquête a eu un accès privilégié au groupe d’enquêteurs chargés de traquer ces criminels qui coupent leur drogue avec le fentanyl.

Vendredi, 8 h. Les enquêteurs du Module des crimes de violence de la Division Est du SPVM sont arrivés au bureau depuis un bon moment déjà et l’ambiance est joviale.

Ils se réunissent dans la salle de briefing en vue d’une frappe qu’ils s’apprêtent à mener contre un présumé revendeur de fentanyl habitant dans le Vieux-Longueuil. Chacun d’eux doit connaître son rôle lors de l’opération et chaque détail est réglé au quart de tour. La réunion, dirigée par la lieutenante-détective Mélanie Dupont, durera 60 minutes.

Au sortir de la salle de briefing, l’état d’esprit des enquêteurs n’est plus le même : ils viennent de passer en mode « action ». Ils récupèrent leur matériel, sautent dans leur voiture banalisée et se rendent à l’endroit qui leur a été assigné. Le plan : arrêter le suspect lorsqu’il ira livrer sa drogue, et perquisitionner son logement par la suite. La chasse au trafiquant est commencée.