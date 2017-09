Yo geek! La plus belle journée de ta vie arrive à grand pas. Es-tu prêt?

Avez-vous préparé un kit d’urgence pour le 27 octobre?

Non?

Vous ne savez pas de quoi je parle? Alors, assoyez-vous parce que le 27 octobre sera une journée totalement déchirante pour les geeks de l’univers, et sincèrement, j’aimerais bien éviter l’anxiété que me fera vivre cette journée.

Le 27 octobre sera donc la journée la plus importante de 2017 dans le monde des geeks. C'est genre le Noël des gamers.

Il faudra vous préparer un bon déjeuner santé, un p’tit lunch, beaucoup d’eau et peut-être quelques cafés. Vous pensez qu’on exagère? Pas du tout. On fait seulement de la belle prévention. On vous aime à ce point-là.

Oui car le 27 octobre sera CATASTROPHIQUE, CHAOTIQUE et mais surtout ORGASMIQUE en raison du nombre de sorties simultanées importantes. Super Mario Odyssey, la deuxième saison de Stranger Things, Assassin’s Creed Origins, Wolfenstein 2: The New Colossus et Jigsaw vont tous sortir. La même journée.

Voici donc un petit guide Pèse sur Start pour survivre à la journée du 27 octobre.

1. Téléchargement ou installation Super Mario Odyssey

On commence la journée en téléchargeant Super Mario Odyssey à minuit! Si vous voulez une copie physique, sautez à l’autre étape.

Mais on ne JOUE PAS tout de suite. Bonne chance pour résister, tel Bildo lorsqu'il tente sournoisement de reprendre l'anneau à Frodon.

2. Stranger Things, saison deux

Pendant que Super Mario Odyssey télécharge, commence ton marathon Stranger Things! Si tu as bien programmé ton alarme, il devrait être environ minuit et quart, alors tu as beaucoup de temps devant toi avant le chant du coq.

La deuxième saison a neuf épisodes d'environ une heure, alors tu devrais avoir terminé vers 10h du matin.

3. Déjeuner!

Tu vas avoir besoin de forces et comme tu as travaillé très fort, tu mérites de t'offrir un viril déjeuner de la construction au chic restaurant La Québécoise. N'oublie pas de leur demander de mettre moins de beurre sur leurs toasts.

4. Wolfenstein 2: The New Colossus

Parce que le jeu est surtout une campagne solo, on peut avancer quand même assez rapidement sans se perdre. Un petit trois heures de jeu, c’est pas si mal et c'est nettement moins dull que d'investir le même nombre de temps pour écouter Pearl Harbor.

5. Assassin’s Creed: Origins

Après une petite pause, on embarque dans AC: Origins.

C’est quand même reposant de jouer à des jeux «open» comme ça. on peut laisser de côté l’histoire et tout simplement explorer les lieux. Pas trop forçant.

Après tant d’exploration, allez prendre une petite marche. Si vous n’avez toujours pas votre copie de Super Mario Odyssey, c’est le moment idéal pour aller l’acheter.

6. Enfin, on commence Super Mario Odyssey!

Pourquoi jouer au nouveau Mario si tard dans la journée?

C’est simple: les jeux Super Mario ne sont pas très linéaires et Odyssey a l’air énorme. Vous n'aurez pas avoir le temps de jouer beaucoup en une journée. C’est le type de jeu que vous allez savourer pendant plusieurs semaines, alors on commence avec une toute petite session.

Vous risquez d'y consacrer au total plus de 70 heures, alors, commençons doucement.

7. Jigsaw

Eh oui, on garde Jigsaw pour la fin. Il me semble que c’est le genre de film parfait à voir la nuit, non?

Rassemblez vos amis «chicken» et fêtez l’Halloween un peu à l’avance au cinéma. Le film n’a pas l’air super bon, mais, si ça fait peur, ça «fait la job»!

Bon, on sait bien que vous n'avez pas dormi depuis maintenant 24 heures, mais au moins vous aurez vécu cette journée intensément et vous vous en rappelerez toute votre vie.

Du moins jusqu'à la sortie de Strangers things 3.

Bonne chance!