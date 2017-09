Le web se moque de la prise de poids de Kanye West

Apparemment, il n’y a pas que le corps de Kim Kardashian qui est scruté à la loupe par les internautes, celui de Kanye West aussi.

Très discret depuis la prise d’otage de sa femme en octobre 2016 et et sa dépression quelque temps après, Kanye West a été aperçu récemment dans les rues de Los Angeles, avec quelques kilos en plus.

Sans surprise, certains internautes n’ont pas été tendres à l’égard du rappeur. Quelques personnes ont comparé sa silhouette à celle d’une femme enceinte, alors que d’autres ont justifié cette prise de poids par empathie pour la mère porteuse du couple.

Si de mauvaises langues ont choisi de critiquer l’interprète de Famous, d’autres ont préféré souligner que leur idole semblait heureuse pour la première fois depuis longtemps.

«Les gens disent que Kanye West est trop gros? Je suis juste heureux de le voir sourire pour une fois», écrit un internaute.

Effectivement, les photos où Yeezy sourit sont plutôt rares et cette sortie a sans aucun doute été appréciée par le rappeur qui rigolait devant la horde de photographes.