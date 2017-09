LeBron James se réjouit de l’arrivée de Dwyane Wade

Grande vedette des Cavaliers de Cleveland, LeBron James ne pourrait être plus heureux de retrouver son vieux complice Dwyane Wade.

«C’est comme quand tu arrives à l’école et que tu entres dans la classe, a illustré James, devant la presse. Tu ne sais pas trop qui seront tes camarades de classe et quand tu marches à l’intérieur, tu vois ton meilleur ami. C’est comme : "Oh, yeah, ça va être plaisant. Ça va être une belle année".»

L’arrivée de Wade à Cleveland, confirmée mercredi par le directeur général des Cavaliers Koby Altman, permet aux champions de 2016 de la NBA de rêver à nouveau au titre.

«Nous sommes extrêmement heureux que Dwyane ait choisi de nous rejoindre à Cleveland et qu’il devienne une pièce importante pour nous aider à atteindre le succès, a commenté Altman. Dwyane a prouvé à plusieurs reprises qu’il est un meneur et un compétiteur du plus haut niveau. Il est concentré sur l’ultime objectif. Il fera une différence sur le court et dans le vestiaire avec notre équipe.»

Wade, qui est apparu dans une vidéo sur les réseaux sociaux en train de partager un verre de vin avec James, se dit également enchanté par la situation.

«J’ai hâte d’être réuni et de jouer avec mon frère LeBron, a-t-il dit, dans une déclaration officielle. Nous avons déjà gagné deux championnats ensemble et je souhaite en gagner un troisième avec lui.»

Un rêve réalisé

Les deux comparses avaient effectivement remporté ces titres avec le Heat de Miami, en 2012 et 2013. L’an dernier, après 13 saisons avec le Heat, Wade avait porté les couleurs des Bulls de Chicago.

«J’ai toujours rêvé de jouer avec les Bulls et je me sens tellement chanceux d’avoir réalisé mon rêve durant la dernière année, a poursuivi Wade. Cette équipe s’en va toutefois dans une direction différente, ce qui m’a forcé à réévaluer où j’ai besoin d’être à cette étape de ma carrière. De faire partie d’une équipe en reconstruction ne correspond pas avec ce que je veux présentement.»

Avec les Cavaliers, Wade ne pourrait être mieux placé pour espérer gagner un nouveau championnat. L’équipe à battre demeurera néanmoins les Warriors de Golden State.