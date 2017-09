Les 35 ans de Filtre Plus

Fondé en 1982, Filtre Plus du 734, Godin à Québec (Vanier) fête cette année son 35e anniversaire de fondation. Après deux déménagements et un agrandissement en janvier 2004, Filtre Plus occupe maintenant un local de plus de 6000 pieds carrés et possède également des bureaux à Trois-Rivières et Shawinigan. Ce soir, Filtre Plus recevra (sur invitation), lors d’un 5 à 8, ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires d’affaires.

Christian Rodrigue, le promoteur du Salon du ski et des sports d’hiver, m’informe que son 3e Salon déménagera au Centre de foires, sur les terrains d’ExpoCité, du 17 au 19 novembre. Les amateurs de sports et d’activités hivernales pourront découvrir une foule d’entreprises et de boutiques spécialisées qui seront sur place pour lancer leur saison 2018 en présentant les plus grandes marques, des nouveaux produits et des exclusivités. L’entrée du Salon sera gratuite pour tous les visiteurs.

Nouvelle salle à Wendake Photo courtoisie

C’est en présence d’une cinquantaine d’invités, dont des gens d’affaires de la communauté ainsi que des partenaires, que les administrateurs de l’Espace Découvertes d’Invocation à Wendake ont inauguré, le 19 septembre dernier, leur toute nouvelle salle multifonctionnelle. Munie d’équipements audiovisuels modernes, cette salle, d’une capacité de 100 personnes assises et 130 debout, est donc offerte ($$) à la communauté de Wendake qui pourra la réserver pour diverses activités ou faire rayonner les divers aspects de la tradition autochtone, notamment ses artistes émergents qui y exposeront. Sur la photo, l’équipe de l’Espace Découvertes d’Invocation accompagnée des Femmes au Tambour.

14 100 fois merci Photo courtoisie

Le 6e Grand Circuit Familial, tenu à Saint-Augustin-de-Desmaures le 16 septembre dernier, a réuni plus de 500 participants répartis dans les cinq courses au programme et la traditionnelle marche des aînés, et a permis de remettre 14 100 $ à la Fondation du CHU de Québec, Département d’électrophysiologie pédiatrique du Centre mère-enfant Soleil. Sur la photo, de gauche à droite, rangée arrière : Martin Dalair, porte-parole et Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier. À l’avant, Élaine B. Marier, fondatrice du Grand Circuit Familial ; Eugène, ambassadeur ; Joannie Fortin, porte-parole ; et Mathilde, ambassadrice.

Club C s’installe au Saguenay Photo courtoisie

Le nouveau concept Club C a fait son entrée le 22 septembre dernier sur le marché saguenéen avec la réouverture de la succursale de Chicoutimi. Ayant nécessité un investissement de 500 000 $, le nouveau Club C occupera un espace de 4200 pieds carrés dans une construction complètement neuve, toujours située sur le boulevard Talbot. L’entreprise québécoise compte maintenant sept succursales au Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont deux à Chicoutimi.

Anniversaires Photo courtoisie

Brigitte Bardot (photo), actrice de cinéma ( Et Dieu créa la femme) et chanteuse française, 83 ans... Michel Arcand, retraité du Centre financier aux entreprises des Caisses Desjardins de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, 60 ans... Éric Lapointe, chanteur, acteur québécois, 48 ans... Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l’Union européenne, 61 ans.

Disparus Photo courtoisie

Le 28 septembre 2016. Jean-Marc Bruneau (photo de gauche), 91 ans, propriétaire de la compagnie de chaussures Faber et l’un des fondateurs des Remparts et des Nordiques (AMH)... 2016. Shimon Peres (photo de droite), 93 ans, ancien président israélien, figure historique et prix Nobel de la paix (1994)... 2010. Serge Bélair, 69 ans, une grande voix de la radio et de la télévision québécoise... 2000. Pierre Elliott Trudeau, 80 ans, ex-premier ministre du Canada.