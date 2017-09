Les arrivants

Plusieurs ignorent comment et pourquoi lire une étiquette sur l’emballage d’un produit alimentaire. Personne ne leur a encore appris à faire un lavage ou partir le lave-vaisselle. La plupart du temps, ils se nourrissent de McDo, de pizza ou de hot-dogs. Les recrues et ceux du début vingtaine qui se présentent dans les camps d’entraînement du hockey de la NHL, pour la plupart, sont encore des enfants, de grands ados et, lorsque notre métier le permet, les voir aller en coulisse est à la fois amusant et effrayant. Bien sûr, il y a le fric. En quelques semaines, ils passent de petit budget et très modeste argent de poche à belle bagnole neuve, carte de crédit presque sans limites et un compte de banque explosif. Mais, il y a aussi le premier logement sans meubles ni cadres sur les murs. La découverte des comptes mensuels, le choix des vêtements distingués obligatoires, la ponctualité, l’incidence des simples conversations avec un journaliste, etc.

Certains sont allumés, d’autres moins. Ils roulent la BM, mais ils n’avaient pas de permis de conduire il y a deux ans. Il y a trois ans, ils étaient bantams de quartier, alors qu’aujourd’hui ils patinent devant 20,000 personnes et une galerie de presse. Ils sont dans les plus turbulentes villes de l’Amérique alors qu’ils habitaient dans un petit bled de l’Europe de l’Est sans boulevard, il y a quatre ans. Tout arrive en même temps. Des mises en échec d’hommes puissants, la barbe, la Rolex, les pitounes à cash pullulent, les faux et vrais grands frères, des tests physiques intimidants, une organisation qui observe de tous les angles, les analystes de Facebook et Twitter et, un bon soir, face à face avec un Sydney Crosby qui s’en vient à la planche. Demain, ce sera Oveshkin, et samedi, McDavid. Un kid prêt à 18 ans, c’est un sur mille... et encore.

