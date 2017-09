L’évaluation des gardiens se poursuit chez l’Océanic

RIMOUSKI | La période d’examens de Jimmy Lemay et de Colton Ellis se poursuit à Rimouski. Pour obtenir le vote de confiance de Serge Beausoleil, les deux gardiens devront batailler et amasser les performances convaincantes devant le filet de l’Océanic.

L’entraîneur-chef des bleus prendra son temps afin de déterminer son homme de confiance pour la présente saison, surtout que Lemay et Ellis ne comptent conjointement que 22 matchs d’expérience dans la LHJMQ.

Beausoleil n’a d’ailleurs pas voulu indiquer lequel de ses deux portiers entreprendra le match inaugural de son équipe au Colisée Financière Sun Life prévu vendredi soir contre les Olympiques de Gatineau.

«Nous avons un gars de 18 ans (Lemay) et un autre de 17 ans (Ellis). Les deux vont voir de l’action cette année», indique le pilote de l’Océanic. «Ils vont faire des erreurs, mais nous allons les accompagner là-dedans. On sera patient. Qui prendra la pole? En Formule 1, celui qui a la pole est devant. Ce n’est pas une question de gagner ou de perdre. Si on pense que l’un ou l’autre mérite le filet, il l’obtiendra rapidement».

À ce chapitre, Colton Ellis mène actuellement la lutte contre son vis-à-vis après avoir enregistré la première victoire de l’Océanic samedi dernier à Chicoutimi. Jimmy Lemay compte déjà un échec à sa fiche. Il avait accordé deux buts sur quatre lancers la veille contre Baie-Comeau.

Martineau de retour cette fin de semaine

Serge Beausoleil devrait aussi compter sur les services de Vincent Martineau à la ligne bleue. Acquis l’an dernier des Sea Dogs de Saint Jean, le défenseur de 18 ans avait vu son séjour à Rimouski prendre fin après seulement 10 parties en raison d’une importante blessure à un genou.

Toujours sans capitaine, l’Océanic dévoilera également l’identité du successeur de Samuel Laberge lors des cérémonies d’ouverture avant la rencontre face aux Olympiques.