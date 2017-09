L’oratoire Saint-Joseph visé par un recours collectif

La Cour d’appel vient d’autoriser ce qui pourrait devenir le plus gros recours collectif contre les frères de Sainte-Croix et la mythique institution montréalaise, l’oratoire Saint-Joseph.

« C’est une victoire pour toutes les victimes d’agression sexuelle. Ce recours collectif leur permettra de réclamer des dommages compensatoires et punitifs pour ce qu’elles ont subi », lance Me Robert Kluger, qui représente l’Association des jeunes victimes de l’Église.

En août 2015, le juge Julien Lanctôt, de la Cour supérieure, rejetait la demande d’autorisation d’une action collective contre l’oratoire Saint-Joseph et la congrégation de Sainte-Croix. Or, la Cour d’appel vient d’infirmer la décision.

Victimes recherchées

Cette congrégation gère plusieurs lieux de culte, dont l’oratoire.

« C’est une excellente nouvelle, parce que ça va alléger le fardeau des victimes. Qu’on puisse faire un recours collectif évite des déchirements énormes pour beaucoup de personnes qui attendent depuis longtemps », se réjouit Me Alain Arsenault, qui représente les victimes du recours.

Pour l’instant, le recours englobe une quarantaine de victimes et vise au moins huit institutions où auraient travaillé des religieux de la Province canadienne de la congrégation de Sainte-Croix.

Mais « plusieurs centaines » d’autres victimes pourraient se manifester, selon l’avocat. Le premier recours collectif contre les religieux de cette congrégation, qui s’est réglé en 2013, touchait les élèves victimes de sévices sexuels de trois collèges (Notre-Dame, Saint-Césaire, Pohénégamook), et ce, pour une période précise.

Mais pour ce deuxième recours, on tente de rassembler toutes les autres victimes de religieux de Sainte-Croix.

« Ça peut être des institutions qu’on ne connaît pas encore. Parce que, dans le jugement, il n’y a pas de limite dans le temps ni les lieux où les religieux ont fait des victimes. Ça peut être n’importe quel endroit où les religieux de Sainte-Croix ont exercé, institutions, résidences, camps d’été ou autres. On s’attend à ce qu’il y ait plusieurs victimes qui nous contactent », indique Alain Arsenault.

La seule institution visée précisément par l’action collective est l’oratoire Saint-Joseph. C’est là que le représentant du recours aurait subi des sévices sexuels de la part de deux religieux. Identifié par les initiales J.J., l’homme aujourd’hui âgé de 75 ans n’aurait accepté de parler ouvertement de ses agressions qu’en 2011, soit 60 ans plus tard, après le visionnement d’un reportage à la télévision sur les prêtres pédophiles.

Deux ans de sévices

À l’époque, il fréquentait l’école Notre-Dame-des-Neiges. Il aurait subi des sévices sexuels une à deux fois par semaine, pendant deux ans, de la part d’un frère qui lui enseignait. Il aurait aussi été victime d’un religieux de l’oratoire Saint-Joseph, après les messes. D’autres enfants pourraient d’ailleurs avoir été victimes à ce lieu culte, dont des membres des Petits Chanteurs du Mont-Royal.

Pour l’instant, il est trop tôt pour déterminer quels montants d’argent seront demandés en réparation.

Un sanctuaire culte est poursuivi

L’oratoire Saint-Joseph est certainement le plus important sanctuaire religieux à faire l’objet d’une poursuite, croient des experts.

« C’est l’institution la plus mythique visée par un recours à ce jour. Ce n’est pas l’église au coin de la rue, c’est le saint frère André [canonisé en 2010] qui l’a créée », explique Alain Arsenault, l’avocat qui représente les victimes du recours collectif contre l’oratoire Saint-Joseph et les religieux de la congrégation de Sainte-Croix.

Selon Alain Pronkin, spécialiste des affaires religieuses, l’oratoire Saint-Joseph est le lieu de pèlerinage le plus important au Québec, voire en Amérique du Nord.

« Il s’agit de la plus grande Église au monde consacré à saint Joseph, ce qui est rare », indique-t-il.

Pour une victime de religieux pédophile, le fait que l’oratoire Saint-Joseph soit visé tout comme la congrégation de Sainte-Croix est un symbole fort, puisqu’il s’agit d’une basilique.

« Significatif »

« Jusqu’à maintenant, les recours étaient contre des communautés religieuses. C’est extrêmement significatif, puisque l’oratoire a un statut particulier à Rome », explique Sébastien Richard, qui faisait partie des victimes du premier recours contre les religieux de Sainte-Croix.

Selon Me Arsenault, certains croient à tort que le fait de poursuivre une institution aussi culte que l’oratoire Saint-Joseph ou des collèges prestigieux met une certaine pression sur les organisations religieuses.

« On n’est pas près d’un règlement. Dans ce genre de dossier, on dirait qu’il y a une forme d’insensibilité. Ils ont pourtant commis des fautes contre des enfants à leur charge », déplore Me Arsenault.

Hier, la Province canadienne de la congrégation de Sainte-Croix a refusé de commenter le récent jugement. À l’oratoire Saint-Joseph, les membres de l’équipe « condamnent vigoureusement, et sans équivoque, tous les actes inappropriés affectant tant les mineurs que les adultes et appliquent une stricte politique de tolérance zéro », a-t-on indiqué par voie de communiqué.