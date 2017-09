Louis-Hébert: Legault et Guilbault lancent un appel au vote

Le chef caquiste François Legault et sa candidate Geneviève Guilbault craignent que les électeurs ne se rendent pas aux urnes en nombre suffisant pour arracher Louis-Hébert des mains des libéraux, lundi prochain.



Même si elle sent plus que jamais « un vent de changement » dans le comté qu’a représenté Sam Hamad de 2003 jusqu’à sa démission au printemps dernier, « la campagne n’est pas terminée », a signalé jeudi la candidate caquiste, en dressant le bilan de sa campagne en vue de l'élection partielle du 2 octobre.

« On ne prend rien pour acquis, on est dans un château fort libéral », a déclaré le chef de la Coalition avenir Québec. « Allez voter », a insisté M. Legault.

Environ 45 000 électeurs sont inscrits sur la liste électorale. « On sait que le taux de participation est moins élevé dans une élection partielle que dans une élection générale en moyenne, donc oui, je souhaite que les gens aillent voter en grand nombre », a dit M. Legault.

Selon Mme Guilbault, il s’agit actuellement « d’une course à deux » dans Louis-Hébert, entre la CAQ et le PLQ.

La candidate libérale, Ihssane El Ghernati, dressera son bilan de campagne vendredi après-midi, à 13h30, en présence des députés du caucus libéral de la Capitale-Nationale.