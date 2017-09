Normandeau invite les Québécois à voter pour la CAQ

L’ex-ministre libérale Nathalie Normandeau a invité ses auditeurs mardi dernier à voter pour... la CAQ.



«Méfions-nous de Philippe Couillard et de son gouvernement. Méfions-nous, c’est du grand n’importe quoi, a-t-elle lancé en ondes. Vivement un autre gouvernement à Québec. Moi, j’ai envie de vous dire : vivement un gouvernement caquiste à l’Assemblée nationale.»



Désormais animatrice sur les ondes de la station BLVD FM, à Québec, l’ex-ministre du gouvernement Charest venait de terminer une entrevue avec le chroniqueur Mathieu Bock-Côté sur les positions idéologiques du premier ministre Philippe Couillard.



Au cours de la conversation, celle qui a côtoyé Philippe Couillard au conseil des ministres sous Jean Charest a affirmé qu’il est un homme «très inquiétant» qui «regarde les Québécois de haut», en plus de s’ériger en «donneur de leçons».



Dans son envolée, Nathalie Normandeau a également dénoncé la volonté du gouvernement Couillard de mettre sur pied une consultation sur la discrimination systémique et le racisme, un problème qui n’existe pas, selon elle. «Personne n’y croit», a-t-elle lancé.



«Il y a une affaire qui ne me rentre pas dans la tête, c’est cette fameuse commission [sic] sur le racisme systémique : Philippe Couillard qui tente de nous faire croire, nous Québécois, qu’on est racistes, qu’on est xénophobes», dit-elle.



«Les immigrants choisissent le Québec comme terre d’accueil, fine, parfait, mais les immigrants doivent s’intégrer au Québec, doivent se conformer à nos valeurs d’égalité homme-femme», a-t-elle ajouté.



Nathalie Normandeau n’a pas souhaité accorder d’entrevue au Journal jeudi.