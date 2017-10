Nous avons goûté 12 plats de la semaine Manger Cru à Québec et voici ce qu’on en pense

Aussi appelé «l’alimentation vivante», le crudivorisme sera à l’honneur dans les restaurants de la Vieille Capitale du 2 au 8 octobre, lors de la première édition de la semaine Manger Cru.

Les gourmands pourront découvrir une grande variété de plats crus à 10$. Nous avons eu l’occasion de goûter à 12 d’entre eux... voici notre appréciation:

Goûtés par Marie-Renée

Mange moi le cru

La Belle et la Boeuf

La Belle et la Boeuf a placé la barre très haute avec l’originalité de son plat servi sur un gigantesque pot Masson. À L’intérieur, un grand mocktail (cocktail sans alcool) confectionné de purées de litchi et de melon, infusé de chia, avec jus d’aloès verra au melon d’eau et crème soda, fait honneur à l’été qui s’étire. Le mocktail est surmonté d’un morceau de melon d’eau badigeonné de sauce tomate maison, de prosciutto fumé, de généreux copeaux de parmesan et d’oignons rouges. Ce combiné de fraîcheur et de saveur est aussi accompagné d’un shooter de gin servi dans un concombre!

Tartare de thon à la guacamole

Bâton Rouge

C’est une assiette très colorée qu’a créé le Bâton Rouge spécialement pour la première édition de la semaine Manger Cru, avec comme pièce de résistance, un tartare de thon, composé de concombre, d’oignons rouges de persil et de gingembre. Le tout était déposé sur un lit de guacamole et servit avec des chips de betteraves et une petite salade de concombre radis et carottes!

Carpaccio de saumon

Cosmos

Le Cosmos a profité de ce nouvel événement à Québec pour ramener l’un de ses classiques, soit son Carpaccio de saumon! Une salade de roquette surmontée de légumes grillés et d’une vinaigrette à la lime trône au centre de l’assiette décorée de rosette de saumon à l’aneth fraîche. Un plat léger tout en simplicité!

Assiette fraicheur en sushi

Nihon Sushi

C’est une assiette «fleurie» que propose Nihon Sushi dans un assemblage aux saveurs variées. Une trilogie de sashimi, composée de gravlax maison de saumon, de thon rouge et son coulis au sésame ainsi que d’une rosette de butterfish qui fond en bouche, accompagne une fleur d’hosomakis au tartare de saumon et zucchinis frits saupoudrés de pistaches concassées.

L’albacore asiatique

Shaker

Le shaker fait voyager nos papilles avec une assiette aux inspirations asiatiques constituée d’un tartare de thon albacore tout simplement savoureux! Ce dernier est composé de poires asiatiques, d’une salade de wakame (algue comestible aussi appelée fougères de mer) et d’une sauce aigre aux huîtres, est déposé sur un yogourt au wasabi. Le tartare est accompagné de croustilles de won-ton et d’une salade généreuse aux saveurs orientales. Coup de cœur assuré.

Demi poke bol hawaïen au tartare double saumon & yogourt

Tartar Station

Le Tartar station propose, pendant la semaine Manger Cru, l’un de ses meilleurs vendeurs en demi-portion, c’est-à-dire le pokébol hawaïen au tartare de saumon frais et fumé, agrémenté de citron, herbes fraîches et yogourt, le tout sur un lit de riz et accompagné d’edamames, de salade d’avocat, de concombres, de tomates cerise, carottes et pâte croustillante frite.

Goûtés par Michaël

Tartare saumon et crevettes façon Bouddha

Le Maizerets

Je ne sais pas si c’est parce que j’avais faim, mais j’ai complètement englouti ce plat. La crevette Wonton accompagne super bien le tartare de saumon qui contient des petits morceaux de mangue, de la ciboulette, des échalotes françaises et une sauce style Wafu maison. Mes papilles gustatives me disaient merci à chaque bouchée.

Assiette dégustation de sushi

Nicky Sushi

Un nigiri de thon rouge, deux makis faits avec du saumon mariné à l’érable et du fromage brie ainsi qu’un duo de guncan tartare de pétoncle puis de butterfish et shitaké. Mesdames et messieurs, voici l’assiette dégustation de sushi du Nicky Sushi. Si vous êtes des amateurs de ce plat japonais ou tout simplement épicurien dans l’âme, vous serez servis!

Le ti-veau

Table

Oh wow. Il s’agit probablement de mon préféré. Un carpaccio de veau avec vinaigrette à l’estragon et parmesan frais surmonté de champignons enoki et de roquette à l’huile de noisette qui risque d’attirer bien des gens dans l’établissement de la rue Saint-Joseph. Je l’ai mangé avec des biscottes et la combinaison est tout simplement grandiose.

Ceviche au fraise

L’Atelier

Un ceviche de pétoncle accompagné d’une salade de radis, armillaire et oignon avec une vinaigrette à la fraise et au rhum. Pas besoin de vous dire que personne n’a osé laisser la moindre trace de nourriture dans l’assiette sous peine de se faire juger par tout le monde autour de la table. C’est recherché, l’ambiance et le service de L’Atelier a été impeccable. Il s’agit pratiquement d’un sans-faute ici.

Tataki de saumon Ophelia

Ophelia

Un tataki de saumon en croûte de tournesol, une salade de wakame épicé, une sauce vierge au cantaloup et tournesol puis une frite de polenta qui vous regarde en disant : «ne m’épargne surtout pas.» Je vous invite à prendre une bouchée de tous les éléments du plat en même temps. Je m’excuse d’avance pour vos voisins de table qui entendront des bruits similaires à ce que l’on peut entendre dans un film pour adulte.

Crevettes d'argentines

Lōuise taverne & bar à vin

Je n’avais jamais goûté à des crevettes crues. Froide, oui, mais crues, non. Ces crevettes sont préparées à même le bateau qui les pêche. Ce plat est succulent et il est possible d’être assis au bar pour voir le chef opérer sa magie devant vos yeux. L’assiette est composée de crevettes d’Argentines, d’une purée de courge musquée, d’une marmelade à l’orange et d’amandes effilées rôties. Je vous conseille une petite marche dans le Vieux-Port et un petit 10$ bien investi avec un bon verre de vin au Louise taverne et bar à vin pour vous consoler du fait que l’été est terminé.

La description des autres plats disponibles pendant la semaine Manger Cru sont disponibles sur le site mangercru.ca.

