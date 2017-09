Porto Rico: Trump lève des restrictions pour accélérer l’aide

WASHINGTON | Le président américain Donald Trump a assoupli des restrictions en matière de transport maritime afin d’accélérer l’aide vers Porto Rico, ce territoire américain ravagé la semaine dernière par l’ouragan Maria et où l’aide peine à arriver, a annoncé jeudi la Maison Blanche.

« Cela entrera en vigueur immédiatement », a précisé à l’AFP Sarah Huckabee Sanders porte-parole de l’exécutif américain.

Ces restrictions datent d’une loi instaurée il y a environ un siècle qui requiert que les marchandises transportées entre ports américains le soient sur des navires américains, exploités par un opérateur américain. L’objectif était d’empêcher les navires battant pavillon étranger d’acheminer de l’aide sur le territoire américain.

Donald Trump doit se rendre mardi prochain à Porto Rico, pour couper court aux critiques sur la lenteur de l’aide apportée par l’administration au territoire dévasté par l’ouragan Maria.

Le président est notamment accusé de considérer les 3,4 millions d’habitants de l’île comme des citoyens de seconde zone, alors que les Portoricains ont la nationalité américaine mais pas le droit de vote. Selon ses détracteurs, l’aide fédérale avait été plus rapide pour le Texas et la Floride, touchés respectivement par les ouragans Harvey et Irma fin août et début septembre.

Une semaine après le passage de Maria, l’aide arrive lentement sur l’île qui manque d’eau potable, d’électricité ou de carburant. Les opérations de déblaiement sont également lentes à se mettre en place. De longues files se forment chaque jour devant les supermarchés où l’eau, le carburant et la glace sont rationnés.

Cette catastrophe naturelle est venue s’ajouter à une situation compliquée alors que Porto Rico est en faillite avec une dette abyssale de plus de 70 milliards de dollars.