Rien n’a changé au royaume de Will & Grace. Et c’est très bien comme ça.

Très populaire au tournant des décennies 1990 et 2000, cette série créée par David Kohan et Max Mutchnik reprend du service ce soir, 11 ans après avoir quitté les ondes de NBC. Bon nombre de fans redoutent – et plusieurs sceptiques espèrent – un accident de train, mais après avoir visionné les trois premiers épisodes, nous pouvons confirmer qu’aucun déraillement ne survient. Grâce au grand talent comique des acteurs, le bateau arrive à bon port sans difficulté.

On parle d’un bateau de croisière, car Will & Grace c’est gros et divertissant, mais c’est également rassurant. Pour dissiper les inquiétudes des téléspectateurs qui s’étaient tapés les huit saisons précédentes, les auteurs mettent d’ailleurs les choses au clair d’entrée de jeu : la finale, dotée d’un malencontreux saut dans le temps qui scellait le destin des personnages, n’était en réalité qu’un rêve.

Certes, il s’agit d’une porte de sortie facile, mais compte tenu du bourbier dans lequel les scénaristes avaient enfoncé les Will et Grace du futur (qui avaient coupé les ponts et étaient devenus parents séparément), c’est une explication qu’on accepte volontiers.

Au beau fixe

Parlant des personnages, ces derniers n’ont pas évolué. Éternels colocs platoniques, Will (Eric McCormack) et Grace (Debra Messing) sont plus complices – et immatures – que jamais, Jack (Sean Hayes) est toujours aussi exubérant et superficiel, et Karen (merveilleuse Megan Mullally) continue d’entretenir sa réputation de garce finie entre deux vodka-gin.

Autre chose restée au beau fixe : la chimie qui opère entre chacun des acteurs. Leur plaisir de jouer est palpable, et surtout contagieux. Ils mordent dans chaque réplique avec pétulance, même lorsqu’elles sont prévisibles.

Certes, le format traditionnel du sitcom est dépassé, mais Will & Grace ne serait pas Will & Grace sans rires en canne et sans gags burlesques, comme ceux réservés aux deuxième et troisième épisodes, qui seront diffusés au cours des prochaines semaines.

Culture populaire

La culture populaire demeure au cœur de nombreux échanges. De Caitlyn Jenner aux «fake news», en passant par Madonna et Anderson Cooper, les clins d’œil aux stars et événements qui défraient la manchette abondent.

Si Donald Trump en prend pour son rhume au premier épisode, la politique est absente des suivants, au profit de sujets de nature sentimentale et même sociale. En effet, en montrant Will et Jack fréquenter des hommes de 20 ans, le second épisode souligne combien la réalité des homosexuels a changé depuis 1998. Will & Grace n’est peut-être plus la série révolutionnaire – ou utile – qu’elle a déjà été, mais elle poursuit sa mission première avec efficacité : faire rire.

Et par les temps qui courent, ça compte pour beaucoup.

Global et NBC présentent Will & Grace les jeudis soir à 21 h.