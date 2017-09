Rivière Lorette: les deux expropriés baissent les bras

« C’est fini. On a essayé. La machine est trop grosse », a expliqué Claude Lefebvre, qui habite depuis 41 ans à cet endroit. Ce dernier explique le montant plus élevé par le fait qu’il s’agit d’une maison bigénérationnelle avec sa fille et ses petits-enfants. L’immeuble abrite aussi un troisième logement en location.

L’autre propriétaire menacé d’expropriation a également baissé les bras dans ce litige. « On quitte, on s’en va. On a essayé, et maintenant on n’a pas vraiment le choix », ajoute Jean Trottier, qui demeure au 1318 rue Blier depuis 30 ans.