Un enseignant traverse un lac aller-retour pieds nus sur sa planche de surf

POHÉNÉGAMOOK | Tiré à l’aide d’une corde par un bateau à moteur, un enseignant en éducation physique de 48 ans a parcouru 18,2 kilomètres pieds nus sur une planche de surf et sans aucune fixation, pour inspirer les jeunes à se dépasser.

Les orteils crispés sur son «surfboard» et les quadriceps en feu, François Boucher, enseignant à l’École secondaire de Saint-Pascal dans le Bas-Saint-Laurent, a tenu bon pendant une trentaine de minutes, pour faire un aller-retour sur le lac Pohénégamook.

«Au retour, vers le milieu, le vent s’est levé et les vagues ont embarqué. Je me suis dit à un moment donné que je ne serais pas capable de finir, c’est dur pour les genoux, car rien ne te retient. Mais l’orgueil a embarqué. Je peux dire que l’on voit les traces de mes orteils et de mes talons sur la planche», indique le professeur.

Pieds nus

Il a commencé à s’entraîner au «skurfing» il y a quelques années. «C’est sûr que ça surprend. Les gens me voient et disent : «regarde le gars, il est pieds nus!»», raconte François Boucher.

Il ne faut pas confondre ce qu’il fait avec le «wakesurf», où celui qui le pratique se tient sur sa planche sans fixation dans la vague à proximité du bateau. Le défi de l’enseignant l’amenait plutôt à être accroché pieds nus sur sa planche à une longue corde fixée sur un bateau qui va à 40 km/h, comme lorsque l’on fait du «wakeboard»... mais sans les fixations.

Il y a deux ans, il avait fait un défi similaire sur le fleuve Saint-Laurent entre le quai du village de L’Isle-Verte et celui de la petite île de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. «Le fleuve, c’est plus épeurant, plus imprévisible, mais sur le lac, ç’a été plus demandant physiquement», a-t-il dit.

Il soutient ne pas avoir souffert au niveau des bras, étant suffisamment entraîné. Reste qu’après 30 minutes, ses chevilles, mollets et orteils étaient en feu.

Inspiration

Comme professeur d’éducation physique, François Boucher dit observer que 50 % des jeunes du secondaire à qui il enseigne sont plutôt inactifs. «Ils jouent aux jeux vidéo, vont sur Facebook, regardent des films», résume-t-il. «Le défi, c’est un «trip personnel», mais c’est aussi pour montrer aux jeunes que c’est possible de faire autre chose que des sports traditionnels.»

Pour lui, la planche de surf est un exemple, mais il invite les jeunes à bouger tout simplement et à se dépasser.