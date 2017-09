Un homme retrouve la conscience grâce à la stimulation d'un nerf

Des chercheurs à l’Institut des sciences cognitives – Marc Jeannerod ont publié un court texte dans la revue Current Biology qui pourrait bien changer la game.

En effet, ils ont réussi à faire regagner partiellement conscience à un individu qui était dans un état végétatif depuis 15 ans.

Ils ont réussi cet exploit en stimulant le nerf vague, un nerf important qui relie le cerveau à l’abdomen. Il a déjà été démontré que la stimulation de ce nerf peut aider les personnes souffrant de dépression ou d’épilepsie. Il joue un rôle dans les actions autonomes du corps humain, comme les battements de cœur, la digestion ou encore la respiration.

L’individu qui a été sélectionné devait être dans un état végétatif depuis longtemps, pour augmenter la fiabilité du résultat. En effet, il a été déterminé qu’après un an sans changement dans l’état de conscience, il est plutôt rare qu’un individu en état végétatif se «réveille». Après 15 ans dans un tel état, disons que les chances que l’individu choisi se soit réveillé de lui-même, et non par la stimulation du nerf vague, sont très faibles.

Une électrode a été implantée dans le cou de l’individu, proche de la carotide. Après un mois de stimulation du nerf vague avec un courant d’environ un milliampère, le patient a commencé à suivre un objet des yeux et il était capable de tourner la tête lorsqu’on le lui demandait. Selon les propos de l'auteure principale Angela Sirigu rapportés dans Le Monde, il aurait également versé une larme en écoutant sa musique préférée.

Les électroencéphalogrammes ont aussi révélé un état de conscience «minimale», ce qui est une coche au-dessus de végétatif.

Mais les questions ne font que commencer. Est-ce que cette amélioration cesse une fois l’arrêt de la stimulation électrique? Si restaurer un état de conscience est ainsi possible, qu’est-ce que ça signifie pour toutes ces personnes qu’on a «débranchées»? Pourra-t-on un jour communiquer avec des personnes qui ont déjà été plongées dans un état jugé «irréversible»?