Un nouveau départ pour Louis-Filip Côté

Comme une chenille se transforme en papillon, Louis-Filip Côté désire éclore durant la saison 2017-18.

Pour mettre les chances de son bord, l’attaquant de 18 ans des Remparts de Québec s’est entrainé sérieusement durant la saison estivale, il a troqué son numéro 23 pour le 65 puis, jusqu’à nouvel ordre, cet ailier naturel sera employé comme pivot d’un trio par l’entraineur en chef Philippe Boucher.

Photo Mario Morissette

«Je veux remettre le compteur à zéro et prendre un nouveau départ, mais je vais y songer deux fois avant de me faire teindre en blond!», a badiné le natif de Laurier Station lorsqu’on lui a demandé si des changements cosmétiques étaient prévus.

«J’ai évolué au centre pendant quelques matchs la saison dernière et l’entraineur m’a remis à cette position lors du match à Baie-Comeau (samedi). Ç’a bien fonctionné.»

Philippe Boucher apprécie la polyvalence de plusieurs de ses avants et il refuse de s’en priver. «J’aime beaucoup que l’on puisse employer nos attaquants à plusieurs positions. Philipp Kurashev et Andrew Coxhead sont des centres naturels mais d’autres, tels Louis-Filip Côté, Olivier Garneau et Derek Gentile peuvent également assumer le rôle de deuxième centre», assure le coach.

«Bien sûr, il y a quelques différences entre ces deux positions. Au centre, je dois prendre les mises en jeu et prêter main-forte à nos défenseurs. Même si j’ai rarement joué au centre au hockey mineur, je crois être capable de trouver mes repères assez rapidement», a poursuivi Côté.

Production attendue

Réclamé en première ronde (8e choix) par les Huskies de Rouyn-Noranda en mai 2015, le gradué des Commandeurs de Lévis avait été cédé aux Remparts dans la transaction impliquant le défenseur de 20 ans Nikolas Brouillard en janvier 2016.

La saison dernière, Côté n’a pas répondu aux attentes de l’organisation québécoise, étant limité à sept buts et 13 mentions d’aide en 65 parties. Son différentiel de -31 témoignait de ses ennuis à contrer les efforts de ses rivaux.

Entre deux vétérans

Employé au sein d’un trio complété par les vétérans Olivier Garneau et Austin Eastman, Côté possède désormais les atouts et l’entourage pour s’épanouir.

«Notre trio apporte beaucoup de vitesse et on se trouve déjà sur la patinoire. Je suis super optimiste, mais la saison (2017-18) sera importante pour tous les joueurs de l’équipe».

Boucher est également confiant que cette jeunesse de la Rive-Sud débourrera au cours des prochaines semaines. «Louis-Filip est responsable au centre et on le remarque beaucoup plus sur la patinoire. Puis, il a connu un très bon camp d’entrainement et possède les outils pour connaitre du succès.»