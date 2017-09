Une bonne journée pour Marianne St-Gelais

Marianne St-Gelais a remporté ses deux courses, jeudi, lors de la première journée de qualification de la Coupe du monde de l’ISU présentée à Budapest, en Hongrie.

Chaque fois au 500m, St-Gelais s’est imposée en ronde préliminaire puis en ronde de qualification, pour se qualifier en vue des quarts de finales de samedi.

«Je suis satisfaite de ma journée, a déclaré celle qui ne participe qu’à l’épreuve du 500m cette fin de semaine dans le but d'optimiser sa préparation en vue des prochains Jeux olympiques. Ça faisait longtemps que je n'avais pas coursé et ça m'a fait du bien de me remettre dedans. J'avais de bonnes sensations tandis que les jambes, le moral et l'athlète étaient également tous là. Ça augure très bien pour ce qui s'en vient au cours des prochains jours.»

L’équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste a qualifié 10 places sur une possibilité de 12 dans les rondes finales du 500m et du 1500m.

Seuls Charle Cournoyer et Kasandra Bradette n’ont pu se tailler une place pour les quarts de finale du 500m alors qu'ils ont terminé respectivement troisième et quatrième en ronde éliminatoire. Les deux patineurs canadiens sont ainsi éliminés de cette épreuve puisqu’il n’y a pas de rondes de repêchage en cette saison olympique.

Dans une course mouvementée, Cournoyer a été coincé après un accrochage survenu devant lui tandis que Bradette a chuté avec moins de deux tours à faire après qu'un coup de lame eut brisé la bottine de son patin.

Vendredi, les rondes de qualification pour les épreuves du 1000m et du relais seront à l’horaire à Budapest. Cette Coupe du monde se poursuit jusqu’à dimanche.